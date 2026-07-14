Ryan Friedkin arriva a Trigoria: confronto con Gasperini e mercato al centro dell’incontro

Anche Ryan Friedkin ha raggiunto Trigoria. Come riportato da Il Romanista, il vicepresidente giallorosso è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove è in programma un confronto con Gian Piero Gasperini e i dirigenti del club per fare il punto sulla pianificazione della nuova stagione. Tra i temi principali dell’incontro ci saranno naturalmente il mercato, con le operazioni in entrata e in uscita da definire nelle prossime settimane, e la programmazione in vista dell’inizio della stagione 2026-27. La presenza di Ryan Friedkin a Trigoria conferma il coinvolgimento diretto della proprietà nelle scelte strategiche del club.

(Il Romanista)