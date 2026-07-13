Calciomercato Roma, affondo su Tresoldi: "È stato bloccato"

Nicolò Tresoldi diventa prepotentemente uno dei primi nomi per il mercato della Roma. L'attaccante classe 2004 italo-tedesco in forza al Brugge ha scalato la lista della dirigenza giallorossa, con la società che potrebbe fare un esborso importante a prescindere da eventuali cessioni in attacco.

A confermare il tutto Alfredo Pedullà, che a Sportitalia ha raccontato i dettagli su Tresoldi: "Per l’attacco rilanciamo il nome di Tresoldi, ragazzo interessante che ha fatto bene al Brugge e che la Roma ha bloccato perchè spera di chiuderlo a prescindere dalla cessione di Dovbyk, che è sul mercato. Se aspetta ancora di più rischia che si inserisca qualche altra società”