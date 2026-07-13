Calciomercato Roma, affondo su Tresoldi: "È stato bloccato"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Ore caldissime per il mercato della Roma, con il direttore Tony D'Amico che proverà a regalare a Gasperini almeno un giocatore per l'attacco nel più breve tempo possibile. Tre su tutti i nomi seguiti,...
Non c'è solo Garnacho sul taccuino della Roma per l'attacco di Gian Piero Gasperini. Dopo la prima offerta per l'argentino in uscita dal Chelsea, la Roma continua a seguire anche altri profili per l'a...
Fine della corsa, Mason Greenwood non sarà un giocatore della Roma. Tutte confermate le indiscrezioni delle ultime ore, trattativa conclusa con il giocatore che nelle prossime ore diventerà un giocato...
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