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Calciomercato Roma, Moreira, Garnacho e Tresoldi i primi nomi. Si torna su Summerville

Mercato
di Giuseppe Cervellera
lunedì, 13 luglio 2026 alle 23:50
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Ore caldissime per il mercato della Roma, con il direttore Tony D'Amico che proverà a regalare a Gasperini almeno un giocatore per l'attacco nel più breve tempo possibile. Tre su tutti i nomi seguiti, a cui ne va aggiunto anche un quarto sul taccuino giallorosso: Diego Moreira dello Strasburgo, Alejandro Garnacho del Chelsea, Nicolò Tresoldi del Brugge e Crysencio Summerville del West Ham.
A confermare l'interesse per i quattro Alfredo Pedullà, che ha sottolineato come Tresoldi, Garnacho e Moreira siano i nomi "maggiormente attenzionati". A questi tre profili va aggiunto anche quello di Summerville, ritornato in auge nelle ultime ore: "Summerville è stato riproposto alla Roma perché le trattative per il suo trasferimento (per esempio al Manchester United non sono andate in porto. Uno dei primi profili considerati e apprezzati 40 giorni fa".
"La Roma è su 4 tavoli, sono i nomi che ha scelto e che spera di chiudere. Sono nomi importanti. Il primo è Summerville, nome fatto già a maggio, come esterno di fascia destra. Profilo importante del West Ham retrocesso. Ha delle trattative con il Manchester United che non sono andate in porto, è un’opzione che si riapre.
Gli tre sonoTresoldi del Brugge, Moreira dello Strasburgo come esterno basso e con valutazione di 40 milioni, e Garnacho del Chelsea. Per Garnacho si proverà a fare un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo, si proverà a fare un pacchetto unico dato che Chelsea e Strasburgo sono lo stesso universo. Il Chelsea non lo potrà regalare".

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