Calciomercato Roma, Moreira, Garnacho e Tresoldi i primi nomi. Si torna su Summerville

#Summerville è stato riproposto alla #Roma perché le trattative per il suo trasferimento (per esempio al #ManchesterUnited) non sono andate in porto. Uno dei primi profili considerati e apprezzati 40 giorni fa 👇 https://t.co/MKUPRw8RVc— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 13, 2026
#Roma, i tre nomi maggiormente attenzionati restano quelli di #Moreira, #Garnacho e #Tresoldi. Si aggiunge #Summerville https://t.co/l4LEODvHi2— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 13, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nicolò Tresoldi diventa prepotentemente uno dei primi nomi per il mercato della Roma. L'attaccante classe 2004 italo-tedesco in forza al Brugge ha scalato la lista della dirigenza giallorossa, con la...
Non c'è solo Garnacho sul taccuino della Roma per l'attacco di Gian Piero Gasperini. Dopo la prima offerta per l'argentino in uscita dal Chelsea, la Roma continua a seguire anche altri profili per l'a...
Fine della corsa, Mason Greenwood non sarà un giocatore della Roma. Tutte confermate le indiscrezioni delle ultime ore, trattativa conclusa con il giocatore che nelle prossime ore diventerà un giocato...
Loading