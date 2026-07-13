Calciomercato Roma, Moreira, Garnacho e Tresoldi i primi nomi. Si torna su Summerville

Ore caldissime per il mercato della Roma, con il direttore Tony D'Amico che proverà a regalare a Gasperini almeno un giocatore per l'attacco nel più breve tempo possibile. Tre su tutti i nomi seguiti, a cui ne va aggiunto anche un quarto sul taccuino giallorosso: Diego Moreira dello Strasburgo, Alejandro Garnacho del Chelsea, Nicolò Tresoldi del Brugge e Crysencio Summerville del West Ham.

A confermare l'interesse per i quattro Alfredo Pedullà, che ha sottolineato come Tresoldi, Garnacho e Moreira siano i nomi "maggiormente attenzionati". A questi tre profili va aggiunto anche quello di Summerville, ritornato in auge nelle ultime ore: "Summerville è stato riproposto alla Roma perché le trattative per il suo trasferimento (per esempio al Manchester United non sono andate in porto. Uno dei primi profili considerati e apprezzati 40 giorni fa".

#Summerville è stato riproposto alla #Roma perché le trattative per il suo trasferimento (per esempio al #ManchesterUnited) non sono andate in porto. Uno dei primi profili considerati e apprezzati 40 giorni fa 👇 https://t.co/MKUPRw8RVc — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 13, 2026

"La Roma è su 4 tavoli, sono i nomi che ha scelto e che spera di chiudere. Sono nomi importanti. Il primo è Summerville, nome fatto già a maggio, come esterno di fascia destra. Profilo importante del West Ham retrocesso. Ha delle trattative con il Manchester United che non sono andate in porto, è un’opzione che si riapre.

Gli tre sonoTresoldi del Brugge, Moreira dello Strasburgo come esterno basso e con valutazione di 40 milioni, e Garnacho del Chelsea. Per Garnacho si proverà a fare un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo, si proverà a fare un pacchetto unico dato che Chelsea e Strasburgo sono lo stesso universo. Il Chelsea non lo potrà regalare".