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Francia-Spagna, finisce il sogno Mondiale di Kone: adesso la finalina

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di R.P.
martedì, 14 luglio 2026 alle 22:54
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In finale ci va la Spagna. Battuta la Francia nella semifinale Mondiale, 2-0, grazie al rigore di Oyarzabal e alla rete di Pedro Porro. Un gol per tempo basta alla squadra di de La Fuente per chiudere il discorso.
Finisce così il sogno Mondiale per Kone. Ma non la manifestazione. Il centrocampista della Roma - in campo nel secondo tempo - sarà impegnato nella finalina in programma sabato. 

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