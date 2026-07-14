Calciomercato Roma, difficile la pista Garnacho: si valutano altri nomi

Difficile la pista per #Garnacho.— Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 14, 2026
La #ASRoma sta già virando su altri nomi: riunioni non stop tra D'Amico e Ryan Friedkin. @CorSport
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
In finale ci va la Spagna. Battuta la Francia nella semifinale Mondiale, 2-0, grazie al rigore di Oyarzabal e alla rete di Pedro Porro. Un gol per tempo basta alla squadra di de La Fuente per chiudere...
Deschamps a inizio ripresa si gioca la carta Kone, inizialmente in panchina. Il centrocampista prende il posto di Rabiot, ammonito, e a rischio rosso dopo un'entrata fuori posto. Il commissario tecnic...
Impegnato in questo momento con la sua nazionale nella semifinale del Mondiale, il futuro di Kone è ancora tutto da decifrare. A spiegare cosa sta succedendo in queste ore ci ha pensato il giornalista...
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