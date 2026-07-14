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Calciomercato Roma, difficile la pista Garnacho: si valutano altri nomi

Mercato
di R.P.
martedì, 14 luglio 2026 alle 22:20
garnacho
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Secondo le informazioni riportate dal giornalista è complicata la pista che porta a Garnacho. La Roma infatti starebbe già guardando verso altri nomi. 
Riunioni no stop in queste ore a Trigoria tra il tecnico giallorosso Gasperini e il direttore sportivo D'Amico.

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