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Calciomercato Roma: l'Atalanta prepara la prima offerta per Alajbegovic

Mercato
di R.P.
martedì, 14 luglio 2026 alle 23:11
kerim alajbegovic
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Con le difficoltà di arrivare a Garnacho - stando almeno alle ultime notizie - la Roma potrebbe tornare a pensare anche ad Alajbegovic, un giocatore accostato ai giallorossi nel corso delle passate settimane.
Ma secondo il giornalista è l'Atalanta pronta a fare la prima offerta, sperando di anticipare la concorrenza che esiste. 

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