Calciomercato Roma: l'Atalanta prepara la prima offerta per Alajbegovic

#Alajbegovic: l’#Atalanta prepara la prima offerta ufficiale al #Bayer nella speranza di anticipare la concorrenza (che c’è) https://t.co/bahIGDVFco— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 14, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma continua a lavorare per Summerville secondo le informazioni del giornalista. Nelle ultime ore c'è stato un incontro tra il club e gli agenti del giocatore. Adesso c'è da capire, si legge, se...
In finale ci va la Spagna. Battuta la Francia nella semifinale Mondiale, 2-0, grazie al rigore di Oyarzabal e alla rete di Pedro Porro. Un gol per tempo basta alla squadra di de La Fuente per chiudere...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista è complicata la pista che porta a Garnacho. La Roma infatti starebbe già guardando verso altri nomi. Riunioni no stop in queste ore a Trigoria tra il...
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