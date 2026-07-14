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Calciomercato Roma, oggi l'incontro con gli agenti di Summerville: "Sono già a Roma"

Mercato
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 8:32
crysencio summerville
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Crysencio Summerville torna ad essere prepotentemente un obiettivo della Roma. Il giocatore olandese, già seguito nelle scorse settimane prima dell'exploit al mondiale con la maglia dell'Olanda, difficilmente resterà al West Ham, retrocesso nell'ultima stagione. La Roma continua a pensare a lui e ha riallacciato i contatti con l'agente per capire la fattibilità di un'operazione che resta difficilissima.
La novità è che la Roma incontrerà gli agenti di Summerville, e lo farà a Roma in giornata, come confermato da Fabrizio Romano: "La Roma sta lavorando per fare anche due esterni. Parlare di Garnacho non significa Garnacho o X, può significare Garnacho più X, almeno per la Roma. Riguardo Summerville del West Ham: è arrivato Doekhi alla Lazio, che è a Roma con un procuratore olandese, che è lo stesso di Summerville. Il procuratore prima ha chiuso l’operazione Doekhi con la Lazio, poi si è dato appuntamento con la Roma. Oggi Summerville, apprezzato da tempo dalla Roma, è un giocatore graditissimo. Per essere realisti la valutazione del West Ham è di oltre 50 milioni di euro, è un’operazione molto onerosa. La Roma avrà questo incontro con gli agenti ma è una trattativa non semplice.
Mantengo anche il nome di Diego Moreira, agente Jorge Mendes, che è in contatto regolare e costante con la Roma, è un nome da tenere lì. Lo Strasburgo lo valuta tantissimo, la Roma ha dato disponibilità ad offrire più di 35 milioni ma lo Strasburgo vuole molto di più. Garnacho viaggia invece sul binario dell’opportunità e la Roma sta continuando a lavorare. Contatti costanti con gli agenti, la Roma lavora per abbassare le pretese. Il Chelsea vuole 50 milioni per Garnacho, la Roma vorrebbe pagarne meno e fare un prestito con obbligo. La trattativa è in corso, la Roma ha il si di Garnacho, il giocatore è pronto".

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