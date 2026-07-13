Calciomercato Roma, dalla Germania: anche l'Atletico Madrid ha trovato l'accordo con Tresoldi. Borussia Dortmund e Lipsia interessate

Nicolò Tresoldi non piace solo alla Roma. Il giovane attaccante è un profilo attenzionato da diversi top club europei. Come registrato diversi giorni fa, anche l'Atletico Madrid avrebbe trovato l'accordo con Tresoldi. Il sito conferma come il club spagnolo abbia il "sì" dell'attaccante, ma la prima offerta fatta al Bruges è stata ritenuta troppo bassa.

Non solo Atletico Madrid, perché il calciatore è seguito anche da Borussia Dortmund e Lipsia. La Roma, quindi, deve accelerare e cercare di trovare l'intesa con il club belga. La concorrenza per Tresoldi si fa fitta e il rischio è che l'accordo trovato con il calciatore non basti.

(fussballdaten.de)