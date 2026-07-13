Mourinho, in arrivo la docuserie su Netflix dedicata alla sua carriera: ecco la data di uscita e il primo teaser (VIDEO)

L'11 agosto uscirà su Netflix la docuserie dedicata a José Mourinho. La serie è divisa in tre parti e racconterà la gloriosa e lunga carriera dell'allenatore portoghese.

La piattaforma streaming ha pubblicato sul proprio canale Youtube il primo teaser della docuserie. Un'anteprima in cui il nuovo tecnico del Real Madrid mostra alcuni cimeli della sua ventennale carriera.