Calciomercato Roma, addio Koné solo per 60 milioni di euro. Per Pellegrini servono altri incontri

Mourinho, in arrivo la docuserie su Netflix dedicata alla sua carriera: ecco la data di uscita e il primo teaser (VIDEO)

lug 13, 13:10

L'11 agosto uscirà su Netflix la docuserie dedicata a José Mourinho. La serie è divisa in tre parti e racconterà la gloriosa e lunga carriera dell'allenatore portoghese. La piattaforma streaming ha p...