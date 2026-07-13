Calciomercato Roma, addio Koné solo per 60 milioni di euro. Per Pellegrini servono altri incontri

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Il ritiro della Roma è iniziato. Con un annuncio: il prolungamento di un anno di contratto per Paulo Dybala. Volti nuovi però a Trigoria questa mattina non se ne sono visti. Ma Gasperini ha anche dett...
La storia d'amore tra la Roma e Paulo Dybala continua. Mancava solamente l'ufficialità ed è finalmente arrivata. L'argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato del club...
L'11 agosto uscirà su Netflix la docuserie dedicata a José Mourinho. La serie è divisa in tre parti e racconterà la gloriosa e lunga carriera dell'allenatore portoghese. La piattaforma streaming ha p...
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