Calciomercato Roma, rimane viva la pista Engels

Secondo le informazioni riportate dal sito, la pista Engels per la Roma non è del tutto tramontata. Anzi, viene messo in evidenza come i giallorossi siano pronti a fare un'offerta per il giocatore del Celitc.

Nelle scorse settimane si è parlato di lui. E si è detto, anche, che ci sono diverse squadre interessate al profilo. Dal Tottenham al Fulham passando per l'Atletico Madrid e finendo con il Nottingham Forest. Ma i giallorossi non mollano. D'Amico sarebbe pronto a tentare un assalto.

(voetbalkrant.com)