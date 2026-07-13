Ufficiale, Paulo Dybala rinnova con la Roma. Il club: "Avanti insieme, Paulo" . Il video della Joya (COMUNICATO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
"A Trigoria c'è la certezza che arriveranno offerte molto importanti dalla Premier League per Koné, intorno ai 60 milioni di euro" spiega la giornalista. E la Roma non direbbe di no. Si sa, il frances...
Il ritiro della Roma è iniziato. Con un annuncio: il prolungamento di un anno di contratto per Paulo Dybala. Volti nuovi però a Trigoria questa mattina non se ne sono visti. Ma Gasperini ha anche dett...
L'11 agosto uscirà su Netflix la docuserie dedicata a José Mourinho. La serie è divisa in tre parti e racconterà la gloriosa e lunga carriera dell'allenatore portoghese. La piattaforma streaming ha p...
Loading