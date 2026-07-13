Ufficiale, Paulo Dybala rinnova con la Roma. Il club: "Avanti insieme, Paulo" . Il video della Joya (COMUNICATO)

La storia d'amore tra la Roma e Paulo Dybala continua. Mancava solamente l'ufficialità ed è finalmente arrivata. L'argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato del club:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol.

La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine.

Avanti insieme, Paulo!

(asroma.com)

Arriva anche il video emozionale di Paulo sul suo profilo social. Nessuna frase, niente commento. Solamente le immagini della sua presentazione e dei suoi gol in giallorosso.