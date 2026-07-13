Calciomercato Roma, l'Atalanta prepara il rilancio per Alajbegovic: giallorossi mai davvero in corsa

Esclusiva: #Alajbegovic, ora l’#Atalanta può aumentare offerta. E prepara un rilancio. Ha il sì del 2007 e vuole accontentare il #Bayer Leverkusen.

Roma mai davvero in corsa, #Milan per ora defilato, il #Napoli aveva sondato mesi fa e poi si è fermato. L’Atalanta ritiene che…