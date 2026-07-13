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Calciomercato Roma, l'Atalanta prepara il rilancio per Alajbegovic: giallorossi mai davvero in corsa

Mercato
di R.P.
lunedì, 13 luglio 2026 alle 14:00
kerim alajbegovic
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Il ritiro della Roma è iniziato. Con un annuncio: il prolungamento di un anno di contratto per Paulo Dybala. Volti nuovi però a Trigoria questa mattina non se ne sono visti. Ma Gasperini ha anche detto che il mercato praticamente inizierà oggi.
Intanto, secondo il giornalista, l'Atalanta potrebbe aumentare l'offerta per Alajbegovic. Il giocatore bosniaco è stato accostato alla Roma nel corso delle ultime settimane, anche se viene messo in evidenza che i giallorossi non sono mai stati davvero in corsa. Si è parlato anche di Milan, ma al momento è defilato.
(Alfredo Pedullà)

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