Calciomercato Roma, l'Atalanta prepara il rilancio per Alajbegovic: giallorossi mai davvero in corsa

Esclusiva: #Alajbegovic, ora l’#Atalanta può aumentare offerta. E prepara un rilancio. Ha il sì del 2007 e vuole accontentare il #Bayer Leverkusen.— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 13, 2026
Roma mai davvero in corsa, #Milan per ora defilato, il #Napoli aveva sondato mesi fa e poi si è fermato. L’Atalanta ritiene che…
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
"A Trigoria c'è la certezza che arriveranno offerte molto importanti dalla Premier League per Koné, intorno ai 60 milioni di euro" spiega la giornalista. E la Roma non direbbe di no. Si sa, il frances...
La storia d'amore tra la Roma e Paulo Dybala continua. Mancava solamente l'ufficialità ed è finalmente arrivata. L'argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato del club...
L'11 agosto uscirà su Netflix la docuserie dedicata a José Mourinho. La serie è divisa in tre parti e racconterà la gloriosa e lunga carriera dell'allenatore portoghese. La piattaforma streaming ha p...
Loading