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Calciomercato Roma: il Manchester United non sceglie Koné per rimpiazzare Ederson. Definito l'acquisto di Tielemans

Mercato
di FabioD
lunedì, 13 luglio 2026 alle 12:36
konecc81 in roma fiorentina
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Il Manchester United è sulle tracce di Manu Koné. I Red Devils vogliono rinforzare il proprio reparto di centrocampo con una serie di colpi importanti. L'affare Ederson è sfumato e il club inglese non ha perso tempo: come riporta Fabrizio Romano, è in chiusura l'acquisto di Yuri Tielemans dall'Aston Villa per circa 41 milioni di euro
Nei giorni scorsi si era ipotizzata una possibile accelerazione per il centrocampista francese della Roma, ma così non è stato. Dopo Santos, il Manchester United ha rinforzato ulteriormente il proprio centrocampo. L'acquisto del belga non esclude certamente il possibile affondo per Koné, ma nel mentre è arrivato un rinforzo importante nella medesima zona di campo

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