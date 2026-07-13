Calciomercato Roma: il Manchester United non sceglie Koné per rimpiazzare Ederson. Definito l'acquisto di Tielemans

🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.
Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg
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