Nuovo Stadio della Roma. Via alla Conferenza dei servizi

IL TEMPO (F. MARIANI) - Via alla Conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il tavolo interistituzionale si aprirà ufficialmente alle ore 10 del 27 luglio con la prima di una lunga serie di riunioni. Nel corso delle sedute gli uffici competenti della Regione Lazio, Roma Ca-pitale, Città metropolitana e altre autorità locali, ma anche attori governativi come il Mic, il ministero degli Interni, il Mef e il Mit, sono chiamati ad esaminare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) presentato dalla società sportiva giallorossa per l'approvazione e il rilascio del «provvedimento di autorizzazione unico» con cui si potrà finalmente procedere alla costruzione.

A indire il tavolo, con ordinanza emessa il 15 giugno scorso ma resa nota solo ora, è stato il Commissario Straordinario UEFA, Massimo Sessa. La A.S. Roma S.r.l., ricordiamo, aveva presentato il progetto il 18 maggio scorso. Appuntamento, dunque, lunedì 27 luglio presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in via Nomentana. La seduta sarà presieduta dallo stesso Commissario straordinario Sessa.

Nei giorni scorsi il progetto aveva inoltre superato il piccolo scoglio dell'ormai noto «boschetto», ottenendo il via libera degli uffici regionali competenti che non avevano ravvisato, nell'area, la presenza di vincoli paesaggistici.