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Calciomercato Roma, il Chelsea ha scaricato Garnacho. C'è l'offerta giallorossa

Mercato
di Giuseppe Cervellera
martedì, 14 luglio 2026 alle 8:53
garnacho
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Alejandro Garnacho è diventato in poche ore il nome più caldo del mercato della Roma. Sfumato Greenwood, la dirigenza giallorossa sembra aver fatto all-in sull'argentino del Chelsea, nonostante siano apertissime anche le piste per Moreira, Tresoldi e Summerville.
Garnacho, scaricato dal Chelsea e dal tecnico Xabi Alonso nella conferenza di inizio stagione, verrebbe volentieri alla Roma. Come rivelato da "Il Messaggero", la prima proposta giallorossa è stata rispedita al mittente, ma la Roma sarebbe pronta ad una nuova offerta: prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 35 che diventa obbligo a determinate condizioni legate alle presenze del ragazzo e agli obiettivi raggiunti dal club in stagione. Palla al Chelsea, che preferirebbe però cederlo a titolo definitivo.

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