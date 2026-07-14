Calciomercato Roma, il Chelsea ha scaricato Garnacho. C'è l'offerta giallorossa

Alejandro Garnacho è diventato in poche ore il nome più caldo del mercato della Roma. Sfumato Greenwood, la dirigenza giallorossa sembra aver fatto all-in sull'argentino del Chelsea, nonostante siano apertissime anche le piste per Moreira, Tresoldi e Summerville.

Garnacho, scaricato dal Chelsea e dal tecnico Xabi Alonso nella conferenza di inizio stagione, verrebbe volentieri alla Roma. Come rivelato da "Il Messaggero", la prima proposta giallorossa è stata rispedita al mittente, ma la Roma sarebbe pronta ad una nuova offerta: prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 35 che diventa obbligo a determinate condizioni legate alle presenze del ragazzo e agli obiettivi raggiunti dal club in stagione. Palla al Chelsea, che preferirebbe però cederlo a titolo definitivo.