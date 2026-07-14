Calciomercato Roma, agenti di Summerville nella Capitale, oggi possibile incontro. Mendes lavora anche sul fronte Garnacho

.@OfficialASRoma, gli agenti di Summerville sono già in città, oggi il possibile incontro. Intanto Jorge Mendes è al lavoro per convincere Behdad Eghbali ad accettare le offerte per Garnacho e Moreirahttps://t.co/5GzV4zeKO3— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 14, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Anche Ryan Friedkin ha raggiunto Trigoria. Come riportato da Il Romanista, il vicepresidente giallorosso è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove è in programma un confronto con Gian Pier...
La Roma ha ufficializzato il nuovo allenatore della Primavera. Sarà Mattia Scala a guidare la formazione Under 20 giallorossa nella stagione 2026-27, raccogliendo l’eredità di Federico Guidi. Il tecni...
Si potrebbe sbloccare già nelle prossime ore il mercato in uscita, condizione fondamentale affinché si possa iniziare anche ad acquistare e portare qualche regalo a Gian Piero Gasperini. Uno dei primi...
Loading