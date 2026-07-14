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Calciomercato Roma, agenti di Summerville nella Capitale, oggi possibile incontro. Mendes lavora anche sul fronte Garnacho

Mercato
di AlessandroLM
martedì, 14 luglio 2026 alle 10:19
summerville
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Prosegue il lavoro della Roma sul mercato in entrata. Come riferito da Gianluca Di Marzio, gli agenti di Crysencio Summerville sono già arrivati nella Capitale e nella giornata di oggi potrebbe andare in scena un incontro con il club giallorosso per fare il punto sulla trattativa. Parallelamente continua anche il lavoro di Jorge Mendes, impegnato nel tentativo di convincere Behdad Eghbali, proprietario del Chelsea, ad accettare le offerte presentate per Alejandro Garnacho e Diego Moreira. La Roma resta quindi attiva su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.
(@DiMarzio)

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