Calciomercato Roma, dal Belgio: si avvicina Moreira. Previsti nuovi incontri tra le parti nelle prossime ore, c'è il via libera del giocatore

🟡🔴 AS Roma & Diego Moreira getting closer!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 14, 2026
🗣️ New meetings scheduled in the coming hours between the player’s representatives and the parties involved to move closer to reaching a transfer agreement.
🇧🇪 Moreira has given green light to play under Gasperini… #mercato #RCSA pic.twitter.com/rKvVKMxmRn
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