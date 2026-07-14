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Calciomercato Roma, dal Belgio: si avvicina Moreira. Previsti nuovi incontri tra le parti nelle prossime ore, c'è il via libera del giocatore

Mercato
di FedericoL
martedì, 14 luglio 2026 alle 13:43
moreira strasburgo
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Passi avanti per Diego Moreira, che si avvicina alla Roma. Come scrive dal Belgio il giornalista Sacha Tovalieri, nelle prossime ore sono in programma nuovi incontri tra le parti per avvicinarsi al raggiungimento di un accordo. Il giocatore ha già dato il proprio ok al trasferimento. 

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