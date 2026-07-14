Trigoria, secondo giorno di lavoro: parte atletica e palestra

Instagram, Aldair ritrova Capello: "Sono passati tanti anni, ma alcune persone restano sempre una parte importante del tuo cammino"

lug 14, 14:10

Si sono ritrovati dopo tanti anni Fabio Capello e Aldair, due dei protagonisti dell'ultimo Scudetto. A condivedere lo scatto proprio l'ex difensore brasiliano, che ha dedicato parole al miele all'alle...