Stadio Roma: fissata la data della prima Conferenza dei Servizi. Tutti i nodi da sciogliere

SI fa sul serio per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma a Pietralata: fissata infatti fissata la prima Conferenza dei Servizi per la costruzione dell'impianto. Come riportato da romatoday.it, nell'ordinanza firmata da Massimo Sessa, il commissario straordinario per la realizzazione e il compimento delle opere funzionali allo svolgimento dell’Europeo di calcio del 2032, c’è una data, ovvero lunedì 27 luglio. Ora l’obiettivo è arrivare a un Provvedimento autorizzativo unico che si concluderà con l’approvazione definitiva del progetto, comprendendo anche la variante urbanistica. Prima però occorre verificare la completezza della documentazione presentata ed eventualmente formulare richieste di integrazione documentale. Andrà verificato che siano risolti tutti i nodi venuti a galla: dalle questioni legate ai possibili impatti sulla salute, alle conseguenze per gli utenti del vicino ospedale Pertini, fino alle questioni volte a superare questioni legate alla presenza di aree boscate. Un lavoro che coinvlgerà tante parte in causa: Comune alla Regione, il ministero dell’Interno, la Soprintendenza speciale, l’ente RomaNatura, l’Arpa, l’Ispra, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, il CONI e molte altre.

(romatoday.it)