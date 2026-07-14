Settore Giovanile: sarà addio con Alberto De Rossi

Dopo Bruno Conti, un'altro pezzo di storia della Roma è pronto a lasciare. Come scrive su X il giornalista Mimmo Ferretti, infatti, sarà addio anche con Alberto De Rossi. Dal 2022 gli era stato affidato l'incarico di Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali, dopo aver allenato la Primavera per ben 18 stagioni.