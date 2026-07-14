Settore Giovanile: sarà addio con Alberto De Rossi

Dopo #BrunoConti lascia anche #AlbertoDeRossi.#ASRoma#settoregiovanile#calciomercato— Mimmo Ferretti (@mimmo_ferretti) July 14, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si sono ritrovati dopo tanti anni Fabio Capello e Aldair, due dei protagonisti dell'ultimo Scudetto. A condivedere lo scatto proprio l'ex difensore brasiliano, che ha dedicato parole al miele all'alle...
Passi avanti per Diego Moreira, che si avvicina alla Roma. Come scrive dal Belgio il giornalista Sacha Tovalieri, nelle prossime ore sono in programma nuovi incontri tra le parti per avvicinarsi al ra...
Secondo giorno di lavoro a Trigoria per la Roma. La squadra di Gasperini è scesa in campo questa mattina alle 8 per la prima seduta mattutina. Un allenamento incentrato su lavoro atletico e palestra....
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