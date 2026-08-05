Calciomercato Roma, dalla Turchia: previsti colloqui tra l'agente di Endrick e il Fenerbahce. In Italia resta interessata anche la Fiorentina

VIDEO - Dybala e Hermoso sconfiggono Castro e Wesley a Teqball. Il numero 21: "Molto da imparare i ragazzini"

ago 05, 14:14

La Roma in Galles lavora duro, ma c'è spazio anche per dello svago e dei momenti utili per l'unione del gruppo. Prima dell'allenamento odierno, infatti, Dybala e Hermoso hanno affrontato in una partit...