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Calciomercato Roma, dalla Turchia: previsti colloqui tra l'agente di Endrick e il Fenerbahce. In Italia resta interessata anche la Fiorentina

Mercato
di Matteo Esposito
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 14:14
Endrick
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Dopo gli ultimi sei mesi in prestito al Lione, il Real Madrid e l’entourage di Endrick sono a lavoro per individuare una nuova destinazione in Europa che possa garantirgli maggiore continuità. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, infatti, nelle prossime ore sono previsti contatti con il Fenerbahce. Il classe 2006 avrebbe posto una condizione ben precisa per accettare un eventuale trasferimento in prestito: la garanzia di un ruolo da titolare. Una richiesta che, sempre secondo le indiscrezioni, il club turco difficilmente sarebbe disposto ad accogliere.
Nel frattempo, in Italia non c'è solo l'interesse della Roma perché anche la Fiorentina segue la situazione legata al brasiliano. I giallorossi continuano a monitorare la situazione, in attesa di capire se nei prossimi giorni possano aprirsi margini concreti per un'operazione.

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