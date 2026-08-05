Calciomercato Roma, dalla Turchia: previsti colloqui tra l'agente di Endrick e il Fenerbahce. In Italia resta interessata anche la Fiorentina

🚨#RealMadrid Endrick’s agent is seeking a new club in Europe, with Fenerbahçe among those planned for talks.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 5, 2026
📌 He will demand a guarantee of playing time from any loan club, but Fenerbahçe are unlikely to agree.
👀 Fiorentina & Roma remain seriously interested in the… https://t.co/YC2wcYDvdA pic.twitter.com/dIqqm4851V
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