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Francia-Spagna: Kone in campo a inizio ripresa

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di R.P.
martedì, 14 luglio 2026 alle 22:06
kone
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Deschamps a inizio ripresa si gioca la carta Kone, inizialmente in panchina. Il centrocampista prende il posto di Rabiot, ammonito, e a rischio rosso dopo un'entrata fuori posto.
Il commissario tecnico transalpino ha deciso per il cambio immediato. Dentro il romanista. Anche se non si sa ancora per quanto. 

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