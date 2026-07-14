Francia-Spagna: Kone in campo a inizio ripresa

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista è complicata la pista che porta a Garnacho. La Roma infatti starebbe già guardando verso altri nomi. Riunioni no stop in queste ore a Trigoria tra il...
Impegnato in questo momento con la sua nazionale nella semifinale del Mondiale, il futuro di Kone è ancora tutto da decifrare. A spiegare cosa sta succedendo in queste ore ci ha pensato il giornalista...
Secondo giorno di lavoro per la Roma. Ecco tutte le immagini del raduno giallorosso.
Loading