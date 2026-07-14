Calciomercato Roma, il Manchester United ha contattato gli agenti di Kone

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
In finale ci va la Spagna. Battuta la Francia nella semifinale Mondiale, 2-0, grazie al rigore di Oyarzabal e alla rete di Pedro Porro. Un gol per tempo basta alla squadra di de La Fuente per chiudere...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista è complicata la pista che porta a Garnacho. La Roma infatti starebbe già guardando verso altri nomi. Riunioni no stop in queste ore a Trigoria tra il...
Deschamps a inizio ripresa si gioca la carta Kone, inizialmente in panchina. Il centrocampista prende il posto di Rabiot, ammonito, e a rischio rosso dopo un'entrata fuori posto. Il commissario tecnic...
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