Calciomercato Roma, il Manchester United ha contattato gli agenti di Kone

Impegnato in questo momento con la sua nazionale nella semifinale del Mondiale, il futuro di Kone è ancora tutto da decifrare. A spiegare cosa sta succedendo in queste ore ci ha pensato il giornalista, che ha parlato di un primo contatto tra gli agenti del giocatore e il Manchester United.

Anche Gasperini non ha praticamente spiegato quale potrebbe essere il futuro del giocatore, che rimane in bilico.