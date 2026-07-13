Calciomercato Roma, non si molla Summerville: "Ci sta ancora provando"

Non c'è solo Garnacho sul taccuino della Roma per l'attacco di Gian Piero Gasperini. Dopo la prima offerta per l'argentino in uscita dal Chelsea, la Roma continua a seguire anche altri profili per l'attacco.

Sfumato Greenwood, che andrà al Fenerbahce, i giallorossi continuano a seguire Crysencio Summerville. L'esterno olandese, protagonista con l'Olanda al Mondiale in America, piace ai giallorossi, che non l'hanno mai mollato e che potrebbero farsi sotto con il West Ham. A confermarlo anche Gianluca Di Marzio: "La Roma ci sta ancora provando per Summerville del West Ham e segue anche Tzolis del Brugge".