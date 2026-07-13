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Calciomercato, Greenwood al Fenerbahce: "Here We Go"

Mercato
di Giuseppe Cervellera
lunedì, 13 luglio 2026 alle 23:18
greenwood
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Fine della corsa, Mason Greenwood non sarà un giocatore della Roma. Tutte confermate le indiscrezioni delle ultime ore, trattativa conclusa con il giocatore che nelle prossime ore diventerà un giocatore del Fenerbahce.
A suggellare il tutto anche l'Here We Go di Fabrizio Romano, che ha rivelato anche le cifre dell'operazione: "Ultim'ora: Mason Greenwood al Fenerbahçe, Here We Go! Affare concluso per l'ala inglese che si unisce al Fener. 40 milioni più 2 milioni di bonus all'Olympique Marsiglia; il Manchester United incassa oltre 10 milioni con clausola di rivendita. Stipendio intorno ai 10 milioni netti all'anno, con contratto fino a giugno 2030".

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