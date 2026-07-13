Calciomercato, Greenwood al Fenerbahce: "Here We Go"

🚨🟡🔵 BREAKING: Mason Greenwood to Fenerbahçe, HERE WE GO! Deal done for the English winger to join Fener.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
€40m plus €2m add-ons to Olympique Marseille; Man United get over 10m with sell-on clause.
Salary around €10m net per year on deal until June 2030 at Fener. 💥🏴 pic.twitter.com/bQvhQupk7m
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