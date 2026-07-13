Calciomercato, Greenwood al Fenerbahce: "Here We Go"

Calciomercato Roma, prima offerta per Garnacho: "Prestito a 5 milioni con diritto di riscatto a 35"

lug 13, 23:11

Il calciomercato della Roma entra nel vivo e la Roma sarebbe pronta all'affondo per il primo colpo da regalare a Gasperini. Si tratta di Alejandro Garnacho, giocatore che è stato sul mercato dal Chels...