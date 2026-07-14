News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Roma-Dybala: i dettagli del rinnovo di contratto. Ecco quanto percepirà l'argentino

Altre
di FabioD
martedì, 14 luglio 2026 alle 15:31
IMG_9264
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: Paulo Dybala e la Roma ancora insieme per un'altra stagione, la quinta in maglia giallorossa dell'argentino. 
Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il numero 21 percepirà uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti a cui si aggiungeranno alcuni bonus variabili. L'argentino potrà guadagnare, infatti, fino a 4 milioni di euro
(gasport) 

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

images (28)

Calciomercato Roma: sul taccuino di D'Amico c'è anche Endrick. Si lavora a un prestito oneroso

lug 14, 17:09

La Roma cerca rinforzi di qualità nel reparto offensivo. Tra i tanti nomi monitorati dal direttore sportivo Tony D'Amico c'è anche quello di Endrick. Come riportato dal sito del quotidiano, la Roma st...

crysencio summerville

Calciomercato Roma: arrivano smentite sull'incontro a Trigoria con l'agente di Summerville

lug 14, 15:45

Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. La dirigenza giallorossa è al lavoro su più tavoli per regalare il prima possibile dei rinforzi a Gian Piero Gasperini. L'attenzione principale, non è un s...

images (27)

Calciomercato Roma: definite le tempistiche per i riscatti di Baldanzi e Romano

lug 14, 15:19

Nelle scorse settimane la Roma ha definito le cessioni di Alessandro Romano e Tommaso Baldanzi, rispettivamente ceduti a Cagliari e Genoa. Entrambe le operazioni prevedono un diritto con obbligo di ri...

NOTIZIE POPOLARI
crysencio summerville

Calciomercato Roma, oggi l'incontro con gli agenti di Summerville: "Sono già a Roma"

lug 14, 8:32
summerville

Calciomercato Roma, agenti di Summerville nella Capitale: terminato l'incontro con i giallorossi. Attesa già in serata una risposta. Sul giocatore anche l'Al Hilal

lug 14, 10:19
nicolo-tresoldi

Calciomercato Roma, affondo su Tresoldi: "È stato bloccato"

lug 14, 00:07
garnacho

Calciomercato Roma, prima offerta per Garnacho: "Prestito a 5 milioni con diritto di riscatto a 35"

lug 13, 23:11
IMG_9254

Calciomercato Roma, Dovbyk ha dato l'ok al Genoa. Trattativa in corso tra i club

lug 14, 9:27
moreira strasburgo

Calciomercato Roma, dal Belgio: si avvicina Moreira. Previsti nuovi incontri tra le parti nelle prossime ore, c'è il via libera del giocatore

lug 14, 13:43
VAI AL CANALE
Foto
Primo allenamento stagione 2026/27

Primo allenamento stagione 2026/27

Trigoria, al via il raduno: le immagini del primo giorno 13.07.26

Trigoria, al via il raduno: le immagini del primo giorno 13.07.26

Loading