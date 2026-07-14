Roma-Dybala: i dettagli del rinnovo di contratto. Ecco quanto percepirà l'argentino

Calciomercato Roma: arrivano smentite sull'incontro a Trigoria con l'agente di Summerville

lug 14, 15:45

Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. La dirigenza giallorossa è al lavoro su più tavoli per regalare il prima possibile dei rinforzi a Gian Piero Gasperini. L'attenzione principale, non è un s...