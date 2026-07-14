Calciomercato Roma: definite le tempistiche per i riscatti di Baldanzi e Romano

Nelle scorse settimane la Roma ha definito le cessioni di Alessandro Romano e Tommaso Baldanzi, rispettivamente ceduti a Cagliari e Genoa. Entrambe le operazioni prevedono un diritto con obbligo di riscatto. Il prezzo fissato per il classe 2006 è poco sotto i 5 milioni di euro.

Il giornalista Filippo Biafora, all'emittente radiofonica, ha affermato come per entrambi il riscatto non sarà condizionato e maturerà con il tempo. Romano diventerà ufficialmente un calciatore del Cagliari dal 31 marzo 2027, mentre il riscatto di Baldanzi avverrà ad inizio febbraio.

(Manà Manà Sport)