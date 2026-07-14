Instagram, la gioia di Mattia Scala: "Quando i sogni incontrano il coraggio, diventano realtà"

Mattia Scala è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Roma Primavera. Scala, che nella passata stagione ha allenato l'Under 18 giallorossa, è diventato il più giovane allenatore nella storia della Primavera giallorossa, avendo solamente 32 anni.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'allenatore ha espresso tutta la sua emozione e gioia: "Quando i sogni incontrano il coraggio, diventano realtà" è il messaggio pubblicato sui social.