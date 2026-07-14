Instagram, la gioia di Mattia Scala: "Quando i sogni incontrano il coraggio, diventano realtà"

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Il mercato della Roma sta entrando nel vivo. La dirigenza giallorossa è al lavoro su più tavoli per regalare il prima possibile dei rinforzi a Gian Piero Gasperini. L'attenzione principale, non è un s...
Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: Paulo Dybala e la Roma ancora insieme per un'altra stagione, la quinta in maglia giallorossa dell'argentino. Come riportato dall'edizione odier...
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