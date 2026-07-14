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Calciomercato Roma: vicino il prolungamento del contratto fino al 2028 per Gollini

Mercato
di FabioD
martedì, 14 luglio 2026 alle 14:59
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La Roma lavora sul fronte rinnovi. E oltre ai calciatori in scadenza, guarda anche a dei possibili prolungamenti. Come riportato dall'edizione odierna il quotidiano, la dirigenza giallorossa ha intenzione di prolungare il contratto anche di Pierluigi Gollini
L'estremo difensore, che non ha mai esordito ufficialmente con la Roma, ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e per lui è vicino un prolungamento di un anno, quindi fino al 2028. 
(Il Tempo)

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