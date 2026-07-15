Calciomercato Roma: Celik ha firmato il rinnovo. Si attende l'ok dei Friedkin per procedere con Pellegrini

Tutto fatto per il rinnovo di Zeki Celik con la Roma. Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il laterale turco ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ancora con i giallorossi e anche lo scambio di documenti è stato completato. Discorso diverso, invece, per Lorenzo Pellegrini: la trattativa è ancora in corso e c'è ancora un po' di distanza. Manca ancora l'ok della proprietà per definire l'accordo.

Definiti anche i prolungamenti di Mancini e Cristante. Per entrambi manca solamente la firma.