Calciomercato Roma, c'è anche Nusa per l'attacco: D'Amico può avvicinarsi alle richieste del Lipsia

Sono giornate caldissime per l'attacco della Roma, con la stagione che è entrata nel vivo e Gasperini che vorrebbe abbracciare al più presto qualche nuovo acquisto. La necessità di rinforzare il reparto offensivo sta spingendo D'Amico, in queste prime settimane in giallorosso, a trattare prevalentemente giocatori offensivi: Summerville, Garnacho, Moreira, Endrick, Tresoldi, tutti profili graditi al tecnico. Resta nella lista, però, anche Antonio Nusa, reduce dall'ottimo mondiale con la Norvegia.

Come riportato da Il Romanista, l'ala del Lipsia è un serio obiettivo giallorosso, e D'Amico sarebbe pienamente in corsa per avvicinarsi alle richieste fatte dal club tedesco. La priorità al momento resta Summerville, ma se dovesse aprirsi realmente la pista Nusa, allora il Ds giallorosso potrebbe essere costretto a scegliere su chi dei due affondare prima il colpo. Anche per anticipare la concorrenza, visto che su Nusa ci sono anche gli occhi del Bayern Monaco, che potrebbe pensare a lui in caso di addio di Olise.