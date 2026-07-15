Calciomercato Roma, piace Endrick del Real Madrid: tutto dipende da Mourinho

L'attacco della Roma nelle mani di José Mourinho? È questa una delle incredibili situazioni che si potrebbe verificare nei prossimi giorni, uno dei tanti scenari che solo il calciomercato sa regalare. Nonostante i tentativi per Summerville, Garnacho, Tresoldi e Moreira, c'è un altro nome per l'attacco della Roma: quello di Endrick.

Il brasiliano, reduce dal mondiale deludente con il Brasile e dagli ottimi sei mesi in prestito al Lione, tornerà al Real Madrid e sarà valutato da José Mourinho. Secondo quanto riportato da Leggo, Endrick è finito nel mirino della Roma, che lo avrebbe chiesto in prestito secco ai Blancos. A Madrid il brasiliano rischia di trovare poco spazio vista l'eccessiva concorrenza, ma l'ultima parola sarà del tecnico portoghese. E non è una parola di poco conto.