Rinnovi Roma, fumata bianca per Mancini e Cristante. Ancora da lavorare per Pellegrini

Non solo calciomercato in entrata per la Roma, con D'Amico attivo nelle ultime ore per accontentare Gian Piero Gasperini e regalare al tecnico almeno due rinforzi per l'attacco. In parallelo, la società sta continuando a lavorare anche per sistemare le situazioni contrattuali dei calciatori già in rosa, oltre che per portare a termine i rinnovi dei calciatori il cui contratto è scaduto il 30 giugno.

Dopo aver annunciato il rinnovo di Dybala, c'è la fumata bianca per Cristante e Mancini. A confermarlo Filippo Biafora su X: "L'incontro degli scorsi giorni con il loro agente ha portato alla fumata bianca sui rinnovi di contratto di Cristante e Mancini, questione sistemata prima dell'inizio della stagione. C'è ancora da lavorare tra la Roma e Pellegrini"