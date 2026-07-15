Gasp, ora gli acquisti. Moreira si avvicina torna l'idea Summerville

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma sta lavorando fortemente per regalare il prima possibile Diego Moreira a Gian Piero Gasperini. Il belga, capace di ricoprire il ruolo di esterno di sinistra ma anche quello di ala, è il nome i...
Nella prima fase del ritiro estivo, la Roma affronterà delle squadre dilettantistiche tra le mura di Trigoria. Oltre all'amichevole contro la Sorianese fissata per domani, i ragazzi di Gasperini, come...
La Roma valuta diversi profili per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza lavora in maniera serrata con lo scopo di regalare a Gian Piero Gasperini degli innesti di qualità nel minor tempo poss...
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