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Gasp, ora gli acquisti. Moreira si avvicina torna l'idea Summerville

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 8:53
moreira
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È bastato l'arrivo a Roma (ieri mattina) di Ryan Friedkin per dare l'accelerata al mercato della Roma. Uno sprint non ancora decisivo che però sta delineando gli obiettivi primari di Gasperini. Passi avanti importanti per Diego Moreira. Il classe 2004 dello Strasburgo è sempre più vicino e il neo ds D'Amico ha pronta un'offerta da 30 milioni più bonus e il 10% sulla futura rivendita. I francesi stanno abbassando le pretese iniziali ma vorrebbero aumentare il ritorno economico in caso di ulteriore cessione, portando la percentuale al 20%. Accordo sull'ingaggio: 2 milioni di euro l'anno, con il giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento. Sono previsti ulteriori contatti tra la Roma e il club francese nelle prossime ore per provare a finalizzare l'operazione. Telefonate a cui parteciperà anche il Chelsea nella stessa orbita societaria dello Strasburgo - che con la Roma ha in ballo Garnacho.
Intanto nelle ultime ore è tornato caldo anche il nome di Crysencio Summerville, l'olandese del West Ham già seguito nelle scorse settimane. A riaprire il dossier, e le voci, è stata la presenza nella Capitale del suo agente per definire il passaggio di Doekhi alla Lazio. Un'occasione utile per riallacciare i contatti e capire se, dopo un Mondiale in chiaroscuro, le richieste del club londinese siano cambiate. Gli Hammers continuano però a chiedere 50 milioni di euro, troppi per la Roma, che resta alla finestra ed è pronta ad affondare soltanto se le condizioni diventeranno più favorevoli. [...]
(Repubblica)

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