News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Koné in bilico. È nella lista del Chelsea

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 8:44
kone
Aggiungi come fonte preferita su Google
C'è un asse Roma-Londra che può accendere il mercato, quello tra il club di Trigoria e il Chelsea. In entrata, certo, con D'Amico al lavoro su Garnacho e Moreira (dello Strasburgo, che con i Blues condivide la proprietà), ma anche in uscita, con Koné che è tornato nei radar del Chelsea. Xabi Alonso vuole rinforzare la mediana, soprattutto in caso di uscita di Enzo Fernandez. Un'eventualità che il tecnico, appena arrivato in Inghilterra, vorrebbe scongiurare, ma considerando l'interesse del Real Madrid l'argentino rimane comunque a rischio.
Così come Koné, del resto, che durante il mese di giugno era stato identificato dalla Roma tra i possibili giocatori sacrificabili sull'altare delle plusvalenze. I conti con la Uefa sono rimandati, ma non chiusi e l'uscita di Manu garantirebbe una plusvalenza importante. Anche perché, da inizio luglio, la richiesta di D'Amico sul francese si è alzata e 50 milioni ora sembrano non bastare più.
Un concetto che il nuovo ds ha trasmesso qualche settimana fa all'agente di Koné, prima di chiudere il bilancio, tentando così di accelerare l'arrivo di qualche offerta. A Trigoria però, oltre l'Atletico Madrid, non ha bussato nessuno, nonostante le manifestazioni d'interesse arrivate, proprio da Londra, per Manu. In particolare Arsenal e Chelsea, con i Blues che nelle ultime ore hanno riallacciato i contatti. Una vicenda che potrebbe agevolare il colloquio anche per i due obiettivi in entrata della Roma, ma che D'Amico non ha intenzione di chiudere prima della fine del Mondiale. [...]
(Corsera)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

parma roma kone

Calciomercato Roma, Rio Ferdinand sicuro: "Koné andrà al Manchester United. Affare da 53 milioni di euro"

lug 15, 11:36

Nella serata di ieri è svanito il sogno Mondiale di Manu Koné. Il centrocampista, subentrato nella ripresa durante la semifinale persa dalla Francia contro la Spagna, è stato comunque protagonista di...

images (30)

Calciomercato Roma: Moreira sempre più vicino. Ingaggio da 2 milioni di euro. Si tratta sulla futura rivendita

lug 15, 11:21

La Roma sta lavorando fortemente per regalare il prima possibile Diego Moreira a Gian Piero Gasperini. Il belga, capace di ricoprire il ruolo di esterno di sinistra ma anche quello di ala, è il nome i...

667dc02fdd59-luc9511

Ritiro estivo: la Roma affronterà il Trastevere giovedì 23 luglio

lug 15, 10:57

Nella prima fase del ritiro estivo, la Roma affronterà delle squadre dilettantistiche tra le mura di Trigoria. Oltre all'amichevole contro la Sorianese fissata per domani, i ragazzi di Gasperini, come...

NOTIZIE POPOLARI
images (28)

Calciomercato Roma: sul taccuino di D'Amico c'è anche Endrick. Si lavora a un prestito oneroso

lug 14, 17:09
cancello entrata trigoria as roma

Caos dipendenti, scatta la protesta sindacale contro la spending review dei Friedkin: "È un licenziamento collettivo mascherato"

lug 14, 19:49
moreira strasburgo

Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo con Moreira per un quadriennale, affare da 35 milioni con lo Strasburgo

lug 14, 13:43
crysencio summerville

Calciomercato Roma: arrivano smentite sull'incontro a Trigoria con l'agente di Summerville

lug 14, 15:45
nusa

Calciomercato Roma, c'è anche Nusa per l'attacco: D'Amico può avvicinarsi alle richieste del Lipsia

lug 15, 8:25
garnacho

Calciomercato Roma, difficile la pista Garnacho: si valutano altri nomi

lug 14, 22:20
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Primo allenamento stagione 2026/27

Primo allenamento stagione 2026/27

Loading