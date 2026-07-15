Koné in bilico. È nella lista del Chelsea

C'è un asse Roma-Londra che può accendere il mercato, quello tra il club di Trigoria e il Chelsea. In entrata, certo, con D'Amico al lavoro su Garnacho e Moreira (dello Strasburgo, che con i Blues condivide la proprietà), ma anche in uscita, con Koné che è tornato nei radar del Chelsea. Xabi Alonso vuole rinforzare la mediana, soprattutto in caso di uscita di Enzo Fernandez. Un'eventualità che il tecnico, appena arrivato in Inghilterra, vorrebbe scongiurare, ma considerando l'interesse del Real Madrid l'argentino rimane comunque a rischio.

Così come Koné, del resto, che durante il mese di giugno era stato identificato dalla Roma tra i possibili giocatori sacrificabili sull'altare delle plusvalenze. I conti con la Uefa sono rimandati, ma non chiusi e l'uscita di Manu garantirebbe una plusvalenza importante. Anche perché, da inizio luglio, la richiesta di D'Amico sul francese si è alzata e 50 milioni ora sembrano non bastare più.

Un concetto che il nuovo ds ha trasmesso qualche settimana fa all'agente di Koné, prima di chiudere il bilancio, tentando così di accelerare l'arrivo di qualche offerta. A Trigoria però, oltre l'Atletico Madrid, non ha bussato nessuno, nonostante le manifestazioni d'interesse arrivate, proprio da Londra, per Manu. In particolare Arsenal e Chelsea, con i Blues che nelle ultime ore hanno riallacciato i contatti. Una vicenda che potrebbe agevolare il colloquio anche per i due obiettivi in entrata della Roma, ma che D'Amico non ha intenzione di chiudere prima della fine del Mondiale. [...]

(Corsera)