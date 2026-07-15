Calciomercato Roma: Summerville è la prima scelta di Gasperini. I giallorossi fissano la deadline per cercare di affondare il colpo

La Roma ha virato su Crysencio Summerville. L'olandese è la primissima scelta di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco e il club giallorosso proverà ad accontentare il tecnico. Nelle ultime ore è arrivato un primo incontro con gli agenti del calciatore e la Roma sta provando ad ottenere l'ok dall'entourage a proseguire l'affare. Come riferito da Matteo Moretto, il club capitolino ha fissato una sorta di deadline: si continuerà a lavorare su questa pista al massimo fino a martedì 22 luglio. In questi giorni il club giallorosso capirà se affondare il colpo o cambiare obiettivo.

Sul Summerville c'è anche il Manchester United. Come riporta la giornalista di Athletic aurie Withwal nel corso del podcast "Stretford Paddock" , la pista che porta ai Red Devils è però complicata. La squadra di Carrick, infatti, deve vedersela con il ritorno in rosa di Rashford, che in questo momento blocca il mercato in entrata degli inglesi in attacco.