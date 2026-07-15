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Serie A femminile: mercoledì 22 luglio verrà svelato il calendario

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 13:49
roma femminile trofeo
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La Roma femminile è pronta a difendere il titolo di campionesse d'Italia. Il campionato di Serie A inizierà nel weekend tra il 26 e il 27 settembre e mercoledì 22 luglio verrà svelato il calendario completo. Sarà possibile assistere alla diretta tramite il canale Youtube del Corriere dello Sport. Ecco quanto comunicato dalla Figc: 
La data è da segnare in agenda: mercoledì 22 luglio nasce la nuova Serie A Women Athora. Dalle ore 15, in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport – media partner della Serie A Women – verranno svelate le 22 giornate del campionato al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, con la Roma campione in carica e il Como 1907 neopromosso dopo aver vinto l'ultimo campionato di Serie B. Come lo scorso anno, la Serie A Women Athora sarà trasmessa interamente su DAZN, con una gara a giornata anche sui canali Rai.
Come lo scorso anno saranno 12 le squadre al via, con la Juventus che sarà la prima a scendere in campo nella nuova stagione, il 5 agosto contro il Torreense (Portogallo) nella prima partita del mini-girone di qualificazione alla UEFA Women's Champions League. Ma sarà anche il campionato che porterà al Mondiale in Brasile del prossimo anno, con la Nazionale di Soncin che dovrà passare per il doppio playoff in programma tra ottobre e dicembre.
Il campionato di Serie A sarà preceduto, come lo scorso anno, dalla Serie A Women's Cup, al via tra sabato 22 e domenica 23 agosto, con alcune gare in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e le restanti sul canale YouTube della Serie A Women.
(figc.it) 
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