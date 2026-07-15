Serie A femminile: mercoledì 22 luglio verrà svelato il calendario

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Conferma importante in casa Roma Femminile. Thogersen infatti ha rinnovato con le giallorosse fino al 2029. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Frederikke Thogersen ha...
La Roma ha virato su Crysencio Summerville. L'olandese è la primissima scelta di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco e il club giallorosso proverà ad accontentare il tecnico. Nelle ultime or...
Tutto fatto per il rinnovo di Zeki Celik con la Roma. Come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il laterale turco ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ancora con...
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