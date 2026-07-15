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Calciomercato Roma: Moreira sempre più vicino. Ingaggio da 2 milioni di euro. Si tratta sulla futura rivendita

Mercato
di FabioD
mercoledì, 15 luglio 2026 alle 11:21
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La Roma sta lavorando fortemente per regalare il prima possibile Diego Moreira a Gian Piero Gasperini. Il belga, capace di ricoprire il ruolo di esterno di sinistra ma anche quello di ala, è il nome individuato per rinforzare la rosa. Il club giallorosso è pronto ad investirci sopra: classe 2004, prezzo del cartellino nei parametri e ingaggio sostenibile
Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'arrivo di Moreira è sempre più vicino. La Roma ha presentato un'offerta da 30 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita allo Strasburgo. Il club francese, che ha abbassato le pretese per il cartellino, vuole però una percentuale sulla rivendita più alta, ovvero del 20%. I club stanno continuando a trattare e nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti. Con il calciatore l'accordo è stato trovato: ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. 
(La Repubblica) 

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