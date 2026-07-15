Ritiro estivo: la Roma affronterà il Trastevere giovedì 23 luglio

📆 L’#ASRoma affronterà il Trastevere in un’amichevole in programma giovedì 23 luglio. L’orario del calcio d’inizio è ancora da definire ⚽️ @Teleradiostereo— Annalisa Ferrante (@_pennichella_) July 15, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Nella serata di ieri è svanito il sogno Mondiale di Manu Koné. Il centrocampista, subentrato nella ripresa durante la semifinale persa dalla Francia contro la Spagna, è stato comunque protagonista di...
La Roma sta lavorando fortemente per regalare il prima possibile Diego Moreira a Gian Piero Gasperini. Il belga, capace di ricoprire il ruolo di esterno di sinistra ma anche quello di ala, è il nome i...
La Roma valuta diversi profili per rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza lavora in maniera serrata con lo scopo di regalare a Gian Piero Gasperini degli innesti di qualità nel minor tempo poss...
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