Osvaldo sta meglio: l'ex Roma festeggia in ospedale la vittoria del Boca con la maglia di Paredes (FOTO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Finisce 4-1 la sfida di Champions League tra Como e Manchester United, con la squadra di Cesc Fabregas protagonista di una grande serata davanti al proprio pubblico. I lariani indirizzano subito la ga...
Konstantinos Koulierakis celebra la vittoria della Roma in Champions League. Il difensore giallorosso ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della serata di ieri all’Olimpico: “Finalmente il risulta...
Pierluigi Gollini ha celebrato la vittoria e la prestazione europea della Roma attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il portiere giallorosso ha condiviso alcune immagini della s...
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