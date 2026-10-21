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Osvaldo sta meglio: l'ex Roma festeggia in ospedale la vittoria del Boca con la maglia di Paredes (FOTO)

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di Paolo Rosi
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Segnali incoraggianti dall'Argentina sulle condizioni di salute di Daniel Osvaldo. L'ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, reduce da settimane particolarmente difficili a causa di una grave infezione polmonare, che lo aveva costretto al ricovero d'urgenza in terapia intensiva, sta proseguendo il suo percorso di recupero.
Nelle ultime ore, lo stesso Osvaldo ha condiviso alcune storie sul proprio profilo Instagram direttamente dalla struttura ospedaliera. Negli scatti pubblicati, l'ex calciatore appare sorridente mentre segue in televisione la partita del Boca Juniors, sua ex squadra, festeggiandone la vittoria. Presente anche un particolare che non passa inosservato: in una delle foto è possibile vedere chiaramente indossa la maglia del Boca di Leandro Paredes, centrocampista argentino ed ex giallorosso.
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