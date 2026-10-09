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Osvaldo, dall'Argentina: migliorano le condizioni dell'ex calciatore giallorosso

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di Paolo Rosi
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L'infezione che ha portato al ricovero di Daniel Osvaldo sarebbe partita da una carie non curata in tempo. A riferirlo è Infobae al Amanecer, spiegando che l'ex attaccante della Roma ha raccontato personalmente quanto accaduto. La carie avrebbe provocato un'infezione polmonare, aggravata anche dalle difese immunitarie basse. I medici stanno proseguendo gli accertamenti per escludere ulteriori cause.
Secondo quanto riferito, a Osvaldo è stato estratto il dente e, con le cure farmacologiche, le sue condizioni hanno iniziato a migliorare. L'ex calciatore, che era arrivato in ospedale in condizioni molto critiche, ha raccontato di non fumare da due settimane e di voler smettere definitivamente: «Non penso di fumare mai più». Ha inoltre spiegato di dormire meglio e di percepire maggiormente gli odori. Il suo obiettivo è essere trasferito al più presto in una stanza ordinaria.

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