Osvaldo, dall'Argentina: migliorano le condizioni dell'ex calciatore giallorosso

L'infezione che ha portato al ricovero di Daniel Osvaldo sarebbe partita da una carie non curata in tempo. A riferirlo è Infobae al Amanecer, spiegando che l'ex attaccante della Roma ha raccontato personalmente quanto accaduto. La carie avrebbe provocato un'infezione polmonare, aggravata anche dalle difese immunitarie basse. I medici stanno proseguendo gli accertamenti per escludere ulteriori cause.

Secondo quanto riferito, a Osvaldo è stato estratto il dente e, con le cure farmacologiche, le sue condizioni hanno iniziato a migliorare. L'ex calciatore, che era arrivato in ospedale in condizioni molto critiche, ha raccontato di non fumare da due settimane e di voler smettere definitivamente: «Non penso di fumare mai più». Ha inoltre spiegato di dormire meglio e di percepire maggiormente gli odori. Il suo obiettivo è essere trasferito al più presto in una stanza ordinaria.