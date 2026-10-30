Mora, il ct del Portogallo U21 Freire: "La Roma ha dimostrato di credere molto in lui"

Il ct dell'Under 21 lusitana, Luis Freire, ha parlato del talento giallorosso soffermandosi soprattutto sulla fiducia che la Roma ha riposto in lui e sulla necessità di accompagnarne la crescita senza fretta. Il percorso di Rodrigo Mora resta sotto osservazione anche in Portogallo., ha parlato del talento giallorosso soffermandosi soprattutto sullae sulla necessità di accompagnarne la crescita senza fretta.

Freire ha spiegato come l'investimento fatto dai club su Mora e Geovany Quenda sia già un segnale importante: "L'investimento su questi due giocatori dimostra che i club credono molto in loro".

Il ct ha poi insistito sulla necessità di dare tempo ai giovani per completare il proprio percorso: «Abbiamo molto affetto per loro e speriamo che riescano ad affermarsi, ma bisogna dare tempo al tempo. Siamo qui con l'Under 21 per aiutarli a crescere e dare loro spazio».

Per Mora, intanto, è arrivato anche un segnale importante con la Roma: il gol segnato nell’ultima uscita ha rappresentato un altro passo nel suo percorso di inserimento e crescita in giallorosso.