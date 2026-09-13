La Roma merita il primo posto ma il vantaggio è ancora nei gol

La Roma è la capolista più convincente per bilancio dei risultati, non una squadra già in fuga: la differenza reti di +9 supera il +5 dell’Inter e il +3 della Lazio, entrambe appaiate ai giallorossi. L’AS Roma occupa il primo posto con 9 punti in 3 partite, tutte vinte, 10 gol segnati e uno subito. Il distacco dalla seconda è zero; Como, Milan e Juventus inseguono a 7. È la fotografia della Serie A 2026/27 dopo la terza giornata, con dati aggiornati al venerdì 11 settembre: il primato ha sostanza, ma nessun margine di sicurezza.

Il successo sull’Atalanta pesa più delle goleade

Il 4-0 alla Fiorentina e lo 0-4 sul campo del Lecce hanno costruito il margine romanista; il 2-1 sull’Atalanta ha dato al percorso il suo riferimento più significativo. Non perché una vittoria stretta dimostri automaticamente capacità di gestione, che il solo risultato non racconta. I bergamaschi sono semplicemente l’avversario meglio piazzato tra quelli affrontati: ottavi con 6 punti. Batterli aggiunge un riscontro diverso rispetto ai successi contro squadre che occupano la parte bassa della graduatoria.

Il Lecce è quattordicesimo, mentre la Fiorentina è ultima e ancora senza punti, con un bilancio di 1 gol fatto e 9 subiti. Questa è la correzione necessaria a ogni entusiasmo: una parte consistente della superiorità romanista è maturata contro avversarie fin qui fragili. Resta un merito averne sfruttato le difficoltà senza lasciare punti, ma il calendario già disputato non autorizza a trasferire automaticamente quelle proporzioni sui futuri confronti di vertice. La prova contro l’Atalanta conta proprio perché allarga il quadro.

Gli xG ridimensionano l’ipotesi di un attacco fortunato

Le elaborazioni esclusive di DirettaSport24, riferite allo stesso aggiornamento, aggiungono una verifica utile: il dataset degli expected goals copre 12 incontri complessivi e registra per la Roma 6 reti rispetto a 6,2 xG. Gli xG stimano la qualità delle occasioni: lo scarto di -0,2 indica una realizzazione quasi allineata al valore atteso. In questo sottoinsieme non emerge dunque una sovrapproduzione di gol rispetto alle opportunità rilevate, elemento importante per interpretare un avvio tanto prolifico.

Il perimetro richiede precisione: non sono specificati né gli incontri inclusi per ciascuna squadra né il numero di presenze individuali nel campione. Il confronto descrive quindi gli scarti registrati, senza certificare calendari o coperture equivalenti. L’Inter presenta 3 gol su 3,2 xG, la Lazio 2 su 1,9. Anche le altre capolista risultano vicine all’atteso: questo indicatore non separa nettamente la Roma dalle rivali e non dimostra una maggiore continuità offensiva futura. La preferenza per i giallorossi resta fondata sul bilancio complessivo dei risultati.

Il Como offre invece uno scarto vistoso: 4 reti da 1,5 xG, pari a +2,5 nel campione disponibile. Il successo per 1-4 sul Genoa certifica una prestazione produttiva nel risultato; la rilevazione statistica segnala una conversione particolarmente favorevole nelle gare coperte. La Roma mostra meno deviazione positiva rispetto ai lariani: è questa la conclusione sostenibile, non una previsione di cedimento della squadra quarta in classifica. Confondere i due piani significherebbe chiedere al dato più di quanto possa spiegare.

Finali e disciplina completano il quadro senza spiegare tutto

Il dataset DirettaSport24 sui gol tardivi comprende 30 partite: Roma e Inter hanno segnato 2 volte ciascuna dopo l’80’, Lazio, Juventus e Atalanta una. L’attacco giallorosso ha quindi trovato reti anche nella parte conclusiva degli incontri. Questi conteggi non identificano però i punti conquistati: manca il collegamento tra ciascun gol e il punteggio del momento. Chiamarli tutti decisivi trasformerebbe un’informazione temporale in un giudizio sul peso delle reti che il campione non offre.

Per seguire gli effetti della quarta giornata sulla graduatoria, i risultati in tempo reale di DirettaSport24 permettono di affiancare i punteggi al calendario. Il turno si apre venerdì 11 settembre alle 20:45 con Venezia-Fiorentina, entrambe ferme a zero punti. È un incrocio che interessa anche la lettura del percorso romanista: la reazione viola contribuirà a dare contesto alla consistenza di una delle avversarie già battute, senza modificare il valore dei punti acquisiti.

Torino è un esame da leggere oltre la posizione

Torino-Roma si gioca lunedì 14 settembre alle 18:30. I granata sono tredicesimi e arrivano dall’1-2 sulla Fiorentina; il loro totale stagionale è di 4 reti segnate e 5 incassate. Il successo più recente invita a non liquidare la trasferta sulla base della posizione. Nel sottoinsieme xG già descritto, il Torino registra 2 gol da 0,6 attesi: una conversione favorevole, non una misura sufficiente per attribuirgli una pressione offensiva costante.

La rilevazione disciplinare di DirettaSport24, anch’essa estesa a 30 incontri, conta per la Roma 2 ammonizioni e nessuna espulsione, contro 3 gialli e un rosso sia dell’Atalanta sia del Bologna. Fin qui i giallorossi hanno contenuto le sanzioni registrate. È un elemento distinto dalla produzione offensiva, utile per completare il giudizio sull’avvio; non consente invece di anticipare l’intensità della trasferta, il metro arbitrale o eventuali disponibilità dei giocatori.

La pressione arriverà prima dagli incroci delle rivali

Lazio-Milan, sabato 12 settembre alle 18:00, è il confronto più rilevante nell’alta classifica: i rossoneri sono imbattuti e arrivano dall’1-1 con la Juventus. I bianconeri visiteranno il Sassuolo domenica 13 settembre alle 20:45: gli emiliani hanno segnato e subito 5 reti, un bilancio che descrive i risultati senza svelarne l’assetto tattico. Sono due appuntamenti che possono cambiare l’ordine provvisorio prima che la Roma scenda in campo.

Il Como ospiterà il Parma, sedicesimo con un punto, contemporaneamente ai giallorossi. L’Inter giocherà invece lunedì 14 settembre alle 20:45 contro l’Udinese, decima con 4 punti, dopo il recente 3-2 sul Napoli. I nerazzurri conosceranno dunque già il risultato di Torino. Per la Roma, il significato competitivo della trasferta è concreto: difendere il primato senza poter contare su un distacco dalle concorrenti dirette.