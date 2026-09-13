La Roma merita il primo posto ma il vantaggio è ancora nei gol

La Roma è la capolista più convincente per bilancio dei risultati, non una squadra già in fuga: la differenza reti di +9 supera il +5 dell’Inter e il +3 della Lazio, entrambe appaiate ai giallorossi. L’AS Roma occupa il primo posto con 9 punti in 3 partite, tutte vinte, 10 gol segnati e uno subito. Il distacco dalla seconda è zero; Como, Milan e Juventus inseguono a 7. È la fotografia della Serie A 2026/27 dopo la terza giornata, con dati aggiornati al venerdì 11 settembre: il primato ha sostanza, ma nessun margine di sicurezza.
Il successo sull’Atalanta pesa più delle goleade
Il 4-0 alla Fiorentina e lo 0-4 sul campo
del Lecce hanno costruito il margine romanista; il 2-1 sull’Atalanta ha dato al
percorso il suo riferimento più significativo. Non perché una vittoria stretta
dimostri automaticamente capacità di gestione, che il solo risultato non
racconta. I bergamaschi sono semplicemente l’avversario meglio piazzato tra
quelli affrontati: ottavi con 6 punti. Batterli aggiunge un riscontro diverso
rispetto ai successi contro squadre che occupano la parte bassa della
graduatoria.
Il Lecce è quattordicesimo, mentre la
Fiorentina è ultima e ancora senza punti, con un bilancio di 1 gol fatto e 9
subiti. Questa è la correzione necessaria a ogni entusiasmo: una parte
consistente della superiorità romanista è maturata contro avversarie fin qui
fragili. Resta un merito averne sfruttato le difficoltà senza lasciare punti,
ma il calendario già disputato non autorizza a trasferire automaticamente
quelle proporzioni sui futuri confronti di vertice. La prova contro l’Atalanta
conta proprio perché allarga il quadro.
Gli xG ridimensionano l’ipotesi di un attacco fortunato
Le elaborazioni esclusive di
DirettaSport24, riferite allo stesso aggiornamento, aggiungono una verifica
utile: il dataset degli expected goals copre 12 incontri complessivi e registra
per la Roma 6 reti rispetto a 6,2 xG. Gli xG stimano la qualità delle
occasioni: lo scarto di -0,2 indica una realizzazione quasi allineata al valore
atteso. In questo sottoinsieme non emerge dunque una sovrapproduzione di gol
rispetto alle opportunità rilevate, elemento importante per interpretare un
avvio tanto prolifico.
Il perimetro richiede precisione: non sono
specificati né gli incontri inclusi per ciascuna squadra né il numero di
presenze individuali nel campione. Il confronto descrive quindi gli scarti
registrati, senza certificare calendari o coperture equivalenti. L’Inter
presenta 3 gol su 3,2 xG, la Lazio 2 su 1,9. Anche le altre capolista risultano
vicine all’atteso: questo indicatore non separa nettamente la Roma dalle rivali
e non dimostra una maggiore continuità offensiva futura. La preferenza per i
giallorossi resta fondata sul bilancio complessivo dei risultati.
Il
Como offre invece uno scarto vistoso: 4 reti da 1,5 xG, pari a +2,5 nel
campione disponibile. Il successo per 1-4 sul Genoa certifica una prestazione
produttiva nel risultato; la rilevazione statistica segnala una conversione
particolarmente favorevole nelle gare coperte. La Roma mostra meno deviazione positiva rispetto ai
lariani: è questa la conclusione sostenibile, non una previsione di cedimento
della squadra quarta in classifica. Confondere i due piani significherebbe
chiedere al dato più di quanto possa spiegare.
Finali e disciplina completano il quadro senza spiegare
tutto
Il dataset DirettaSport24 sui gol tardivi
comprende 30 partite: Roma e Inter hanno segnato 2 volte ciascuna dopo l’80’,
Lazio, Juventus e Atalanta una. L’attacco giallorosso ha quindi trovato reti
anche nella parte conclusiva degli incontri. Questi conteggi non identificano
però i punti conquistati: manca il collegamento tra ciascun gol e il punteggio
del momento. Chiamarli tutti decisivi trasformerebbe un’informazione temporale
in un giudizio sul peso delle reti che il campione non offre.
Per seguire gli effetti della quarta
giornata sulla graduatoria, i risultati in tempo reale di DirettaSport24
permettono di affiancare i punteggi al calendario. Il turno si apre venerdì 11
settembre alle 20:45 con Venezia-Fiorentina, entrambe ferme a zero punti. È un
incrocio che interessa anche la lettura del percorso romanista: la reazione
viola contribuirà a dare contesto alla consistenza di una delle avversarie già
battute, senza modificare il valore dei punti acquisiti.
Torino è un esame da leggere oltre la posizione
Torino-Roma si gioca lunedì 14 settembre
alle 18:30. I granata sono tredicesimi e arrivano dall’1-2 sulla Fiorentina; il
loro totale stagionale è di 4 reti segnate e 5 incassate. Il successo più
recente invita a non liquidare la trasferta sulla base della posizione. Nel
sottoinsieme xG già descritto, il Torino registra 2 gol da 0,6 attesi: una
conversione favorevole, non una misura sufficiente per attribuirgli una
pressione offensiva costante.
La rilevazione disciplinare di
DirettaSport24, anch’essa estesa a 30 incontri, conta per la Roma 2 ammonizioni
e nessuna espulsione, contro 3 gialli e un rosso sia dell’Atalanta sia del
Bologna. Fin qui i giallorossi hanno contenuto le sanzioni registrate. È un
elemento distinto dalla produzione offensiva, utile per completare il giudizio
sull’avvio; non consente invece di anticipare l’intensità della trasferta, il
metro arbitrale o eventuali disponibilità dei giocatori.
La pressione arriverà prima dagli incroci delle rivali
Lazio-Milan, sabato 12 settembre alle
18:00, è il confronto più rilevante nell’alta classifica: i rossoneri sono
imbattuti e arrivano dall’1-1 con la Juventus. I bianconeri visiteranno il
Sassuolo domenica 13 settembre alle 20:45: gli emiliani hanno segnato e subito
5 reti, un bilancio che descrive i risultati senza svelarne l’assetto tattico.
Sono due appuntamenti che possono cambiare l’ordine provvisorio prima che la
Roma scenda in campo.
Il Como ospiterà il Parma, sedicesimo con
un punto, contemporaneamente ai giallorossi. L’Inter giocherà invece lunedì 14
settembre alle 20:45 contro l’Udinese, decima con 4 punti, dopo il recente 3-2
sul Napoli. I nerazzurri conosceranno dunque già il risultato di Torino. Per la
Roma, il significato competitivo della trasferta è concreto: difendere il
primato senza poter contare su un distacco dalle concorrenti dirette.