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Possibile incontro tra Totti e Friedkin nella sala presidenziale dell'Olimpico

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di R.P.
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Si è sempre parlato di un incontro tra Francesco Totti e i Friedkin, che forse non c'era mai stato. Ma stasera, stando alle rivelazioni di Alessandro Alciato ad Amazon Prime, forse s'è visto.
Totti era allo stadio a seguire la partita, e secondo il giornalista in una sala presidenziale riservata ci potrebbe essere stato un faccia a faccia con Corbin Friedkin, anche lui presente all'Olimpico per la sfida contro il Real Madrid.

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