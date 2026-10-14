Possibile incontro tra Totti e Friedkin nella sala presidenziale dell'Olimpico

Francesco Totti e i Friedkin, che forse non c'era mai stato. Ma stasera, stando alle rivelazioni di Alessandro Alciato ad Amazon Prime, forse s'è visto. Si è sempre parlato di un incontro trae i, che forse non c'era mai stato. Ma stasera, stando alle rivelazioni di, forse s'è visto.

Totti era allo stadio a seguire la partita, e secondo il giornalista in una sala presidenziale riservata ci potrebbe essere stato un faccia a faccia con Corbin Friedkin, anche lui presente all'Olimpico per la sfida contro il Real Madrid.