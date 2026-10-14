Possibile incontro tra Totti e Friedkin nella sala presidenziale dell'Olimpico

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Anche De Roon ai microfoni di Amazon Prime ha commentato la partita contro il Real Madrid. "Fatico a commentare questa partita. Un grande peccato, si tratta di un risultato pesante. Abbiamo fatto una...
A decidere la sfida tra Roma e Real Madrid sul 3-4 finale ci ha pensato Antonio Rudiger, ex dellla partita. Il difensore tedesco, dopo il match, ha raccontanto l'emozione del ritorno all'Olimpico: "U...
Alla fine di Roma-Real Madrid, in zona mista, ha parlato anche Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma si è espresso in questo modo sul match: Come vi spiegate quei 7 minuti?"Rimane l'amarezza di un...
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