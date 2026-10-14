Roma-Real Madrid: anche Totti è arrivato allo stadio

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Brutte notizie per la Roma durante l'intervallo della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Paulo Dybala non è rientrato in campo dopo i primi 45 minuti a causa di un risentimento muscolare...
La Roma chiude il primo tempo sull'1-1 contro il Real Madrid allo Stadio Olimpico. I giallorossi passano in vantaggio al 20' con Marten de Roon, bravo a finalizzare dal limite un'azione avviata da un...
Marten de Roon entra nella storia della Champions League giallorossa. A 35 anni e 199 giorni, il centrocampista olandese è diventato il marcatore non italiano più anziano a segnare con la Roma nella m...
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