Inchiesta arbitri: la Procura di Milano ha archiviato il caso Rocchi

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Conferma importante in casa Roma Femminile. Thogersen infatti ha rinnovato con le giallorosse fino al 2029. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Frederikke Thogersen ha...
La Roma femminile è pronta a difendere il titolo di campionesse d'Italia. Il campionato di Serie A inizierà nel weekend tra il 26 e il 27 settembre e mercoledì 22 luglio verrà svelato il calendario co...
La Roma ha virato su Crysencio Summerville. L'olandese è la primissima scelta di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco e il club giallorosso proverà ad accontentare il tecnico. Nelle ultime or...
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