VIDEO - La Roma carica l'ambiente in vista della ripresa del campionato: "Prossima scena: Como"

a Roma è pronta a scendere di nuovo in campo dopo la maxi sosta per le nazionali. Domani alle ore 12:30 gli uomini di Ci siamo. L. Domani alle ore 12:30 gli uomini di Gasperini se la vedranno con il Como di Fabregas allo stadio Sinigaglia.

Con un video pubblicato sui canali social ufficiali, il club giallorosso ha voluto caricare l'ambiente romanista. Un video completamente in bianco e nero, come se fosse un film d'epoca, con alcune immagini del lago di Como e delle partite giocate fin qui dalla squadra in questa stagione. "Prossima scena: Como" è il messaggio del club capitolino.