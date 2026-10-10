Como-Roma tutte le info per i tifosi giallorossi. Cancelli aperti dalle 10:30

La Roma è pronta a tornare in campo. Domani, alle ore 12:30, gli uomini di Gasperini affronteranno il Como di Fabregas nel big match della sesta giornata di Serie A. Trasferta libera per i tifosi giallorossi, il settore ospiti del Sinigaglia è sold out. Il club giallorosso ha comunicato tutte le info utili per i romanisti in trasferta.

Domenica 11 ottobre 2026 alle 12:30 è in programma Como-Roma, giornata numero 6 di Serie A.

Il settore ospiti del Sinigaglia, dedicato ai romanisti, è sold out e in loco il giorno della partita non sarà possibile acquistare altri tagliandi.

I cancelli dell'impianto apriranno alle 10:30.

Ecco cosa sapere per chi andrà in trasferta.

Come arrivare allo stadio

I romanisti che raggiungeranno Como in auto o in pullman possono percorrere l’autostrada del sole A1 direzione Milano, proseguendo poi verso il raccordo ovest/A9 e imboccando infine l’autostrada A/9 (autostrada dei laghi) direzione Como con uscita Como centro.

Successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” a bordo di autobus navetta. Parcheggio e navette sono a titolo gratuito.

Per chi raggiungerà Como in treno la fermata è Stazione Como San Giovanni distante dallo stadio 400 metri circa.

Chi utilizzerà le ferrovie Nord la fermata è Como Lago distante dallo stadio 700 metri circa.

Info generali

Il Club, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità locali e di pubblica sicurezza, raccomanda i propri sostenitori di mettersi in viaggio verso Como solo se provvisti di regolare titolo di accesso per la partita.

L'accesso all'impianto sarà consentito esclusivamente a chi è già in possesso del biglietto.

(asroma.com)