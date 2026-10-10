News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Como-Roma tutte le info per i tifosi giallorossi. Cancelli aperti dalle 10:30

Campionato
di Fabio D'Ascanio
e6e05ad9684e-gettyimages-2295240028
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma è pronta a tornare in campo. Domani, alle ore 12:30, gli uomini di Gasperini affronteranno il Como di Fabregas nel big match della sesta giornata di Serie A. Trasferta libera per i tifosi giallorossi, il settore ospiti del Sinigaglia è sold out. Il club giallorosso ha comunicato tutte le info utili per i romanisti in trasferta. 
Domenica 11 ottobre 2026 alle 12:30 è in programma Como-Roma, giornata numero 6 di Serie A.
Il settore ospiti del Sinigaglia, dedicato ai romanisti, è sold out e in loco il giorno della partita non sarà possibile acquistare altri tagliandi.
I cancelli dell'impianto apriranno alle 10:30.
Ecco cosa sapere per chi andrà in trasferta.
Come arrivare allo stadio
I romanisti che raggiungeranno Como in auto o in pullman possono percorrere l’autostrada del sole A1 direzione Milano, proseguendo poi verso il raccordo ovest/A9 e imboccando infine l’autostrada A/9 (autostrada dei laghi) direzione Como con uscita Como centro.
I mezzi verranno parcheggiati presso “Parcheggio Como Centro” sito in via Colombo distante circa 800 metri dall’uscita autostradale.
Successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio “Giuseppe Sinigaglia” a bordo di autobus navetta. Parcheggio e navette sono a titolo gratuito.
Per chi raggiungerà Como in treno la fermata è Stazione Como San Giovanni distante dallo stadio 400 metri circa.
Chi utilizzerà le ferrovie Nord la fermata è Como Lago distante dallo stadio 700 metri circa.
Info generali 
Il Club, in ottemperanza alle disposizioni delle autorità locali e di pubblica sicurezza, raccomanda i propri sostenitori di mettersi in viaggio verso Como solo se provvisti di regolare titolo di accesso per la partita.
L'accesso all'impianto sarà consentito esclusivamente a chi è già in possesso del biglietto.
(asroma.com) 
VAI AL COMUNICATO

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, l'Inter supera 3-0 il Parma: a segno Sucic, Calhanoglu e Thuram

L'Inter non sbaglia e senza problemi supera il Parma di Alberto Gilardino per 3-0. Tre gol arrivati tutti nel primo tempo. A segno Sucic, Calhanoglu su calcio di rigore e Thuram.  I nerazzurri di Chiv...

images (89)

AIA, Massini eletto nuovo presidente: è il successore dello squalificato Zappi

Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e sostituisce così lo squalificato Antonio Zappi. L'Aia dunque sceglie la linea della continuità 'promuovendo' l'ex...

Scala

Roma Primavera, Scala dopo il pareggio con l'Empoli: "Mi aspetto molto di più"

Al termine del pareggio contro l'Empoli nella sesta giornata di campionato Mattia Scala ha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vi...

WhatsApp Image 2026-10-10 at 18.57.00

VIDEO - Il momento dell'infortunio di Svilar: ecco come si è fatto male il portiere giallorosso

Tegola in casa Roma. Gian Piero Gasperini perde per un mese Mile Svilar a causa di una frattura non scomposta al dito del piede. Il portiere giallorosso, che sarà sostituito da Gollini, tornerà in cam...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Conferenza stampa, GASPERINI "Svilar ha una frattura da stress: starà fuori un mese. Domani out anche Koulierakis. La passione della gente ci coinvolge" (VIDEO)

6ac8d476c0637.jpeg (1)

Spagna, incidente mortale a Valencia: perde la vita un motociclista, illesa la figlia di Luis Enrique

Svilar

Problema a un dito per Svilar: a rischio la sua presenza contro il Como

dan ryan corbin friedkin

Tutto sulla Roma e tre miliardi nell’hockey: svelato lo scenario dei Friedkin dopo l’era Everton

mkhitaryan inter

Mkhitaryan: "A Roma sono emotivi: se vinci due partite pensano allo Scudetto, se perdi diventa il caos. A Milano mi sento più rilassato"

david moyes

Everton, Moyes: "La cessione dei Friedkin? Sono rimasto sorpreso. Pensavo restassero a lungo ma qualcosa si poteva intuire visto il mercato estivo"

VAI AL CANALE
Foto
La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Pellegrini e la AS Roma Autistic FC in visita a Rebibbia 10.10.2026

Pellegrini e la AS Roma Autistic FC in visita a Rebibbia 10.10.2026

Loading