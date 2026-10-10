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Como-Roma, Kean non recupera dal problema alla tibia: l'attaccante salta la sfida

Campionato
di Paolo Rosi
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Il Como dovrà fare a meno di Moise Kean nella sfida contro la Roma, in programma domani alle 12:30. L'attaccante non ha smaltito il problema alla tibia rimediato durante gli impegni con la Nazionale, che lo aveva già costretto a saltare l'ultima partita contro la Turchia.
L'inizio di stagione dell'ex Fiorentina con la maglia lariana non è stato semplice: Kean è partito titolare soltanto nella gara contro il Parma. Per la partita contro i giallorossi, dunque, Cesc Fàbregas dovrebbe affidarsi ancora a Anastasios Douvikas per guidare l'attacco del Como.

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