Como-Roma, Kean non recupera dal problema alla tibia: l'attaccante salta la sfida

L'infortunio di Svilar cambia i piani della Roma che dovrà far a meno del numero 99 per i prossimi impegni. Infatti, come confermato dall'allenatore della Roma Gasperini, a giocare dal primo minuto sa...
Giornata di vigilia anche in casa Como. Domani i lariani affronteranno la Roma di Gian Piero Gasperini nel lunch match della sesta giornata di Serie A, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le...
Gian Piero Gasperini torna sul ruolo della proprietà e sulla necessità di un maggiore coinvolgimento della società per far crescere la Roma. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il...
Gian Piero Gasperini ha parlato del rapporto con il pubblico giallorosso alla vigilia di Roma-Como, in programma domani. Alla domanda sulla volontà di portare l'ambiente dalla propria parte, l'allenat...
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